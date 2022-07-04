Фитнес-эксперт рассказал, сколько нужно пить воды на тренировке

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как правильно соблюдать питьевой режим во время тренировок, а также в повседневной жизни.



Ни для кого не секрет, что каждому человеку нужно употреблять достаточное количество воды, и даже существует такое понятие, как питьевой режим. Но это не мешает многим людям либо нарушать его, либо вообще игнорировать. Поэтому давайте разберемся: сколько же воды нужно пить в сутки, как она влияет на тренировочный процесс и почему во время "сушки" количество необходимой жидкости резко увеличивается?

Начнем с главного: сколько воды нужно пить в день? По этому вопросу можно найти миллион советов от блогеров. Одни говорят, что пить нужно столько, сколько вышло жидкости естественным путем. Другие утверждают, что следует употреблять два миллилитра воды на килограмм веса тела. На самом деле пить нужно по запросу, то есть тогда, когда вам хочется.

Как правило, в день выходит литр-полтора (у всех людей разные антропометрические данные). Но количество жидкости может быть и значительно больше, например, в жаркую погоду или во время интенсивных занятий. Если вы еще любите кофе, значит, объем воды автоматически увеличивается, так как этот бодрящий напиток является мочегонным средством. Занимаетесь спортом или фитнесом – как минимум плюс пол-литра жидкости к вашему стандартному рациону и так далее.

Кстати, существует много заблуждений об употреблении воды во время занятий. Например, якобы, что пить во время тренировок вредно, что таким образом вы нагружаете почки, кишечник, сердечно-сосудистую систему или еще какой-нибудь орган. Это все абсурд.



Во-первых, если не пить воду во время занятия, у вас снижается выносливость, так как организм теряет жидкость. Также вы можете получить тепловой удар, особенно если занимаетесь в сильную жару.



Во-вторых, вода является главным питательным веществом нашего организма, а это значит, что ее нехватка сказывается на работе всех внутренних органов. Поэтому во время тренировок пейте на здоровье, просто не спеша и небольшими глотками.



Есть еще один интересный момент. Вы когда-нибудь замечали, что если при сильной жажде быстро употребить большой объем жидкости (больше стакана), то все равно хочется пить. Зато ее в своем желудке вы будете чувствовать еще некоторое время. Дело в том, что вода у нас не всасывается сразу. Этот процесс начинается в двенадцатиперстной кишке, куда жидкость должна еще дойти.

Чтобы этот переход случился, между желудком и кишечником должен открыться сфинктер. Это круговые мышцы, которые служат некой дверью для прохода жидкости, что необходимо для правильного пищеварения. Так вот, если вы одновременно выпили много воды, то этот самый сфинктер закрывается, пока в желудке не нормализуется необходимая среда – на это уходит определенное время. Проще говоря, если сильно хотите пить, пейте маленькими порциями.

К слову о норме воды по отношению к весу тела. Если вы, например, занимаетесь в тренажерном зале с целью накачать мышцы, то вам необходимо употреблять до двух граммов белка на килограммам веса тела. Это важно, так как данное вещество является строительным материалом для наших мышц. Так вот, на каждые 100 граммов съеденного белка необходимо выпивать не меньше литра воды, иначе большую нагрузку будут получать ваши почки.

Еще одним распространенным заблуждением является то, что во время "сгонки веса" нужно пить как можно меньше. Ведь главная задача – как раз согнать воду. Но здесь все с точностью наоборот: основной принцип "сушки" – это практически полный отказ от углеводов и соли, которые в свою очередь и задерживают жидкость в жировых клетках и теле в целом.



Как только человек садится на соответствующую диету, для ускорения вывода жидкости воду как раз следует употреблять в больших количествах. Грубо говоря, мы промываем наш организм.

Некоторые профессиональные бодибилдеры, чтобы ускорить данный процесс, не просто отказываются от углеводов и соли, но и начинают пить дистиллированную воду, которая практически лишена минеральных солей. Это дает действительно хороший, но кратковременный эффект с опасной для здоровья нагрузкой. Поэтому, если вы не профессиональный спортсмен, я такие методы не рекомендую.

Еще вода помогает худеть, способствуя контролю аппетита. Здесь все очень просто. Если человек в среднем должен употреблять литр-полтора воды в сутки, то худеющие люди могут дополнительно выпить стакан, когда возникает соблазн съесть что-то вредное. Этот лайфхак временно притупит чувство голода.

Несложно сделать вывод, что вода крайне необходима для нашего здоровья и нормальной жизнедеятельности. Я не зря говорю такие банальные вещи, ведь все больше людей считают, что, выпивая достаточное количество чая, соков, кофе, супа или других жидких блюд, они получают нужное количество воды. К сожалению, это не так. Вода должна в обязательном порядке присутствовать и в чистом виде как основное питательное вещество нашего организма.