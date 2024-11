В Индии певец на концерте свернул курице голову и выпил ее кровь

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/konwaiison

В Индии автор песен, композитор и музыкант Кон Вайи Сон, надев на себя шапку в виде головы курицы, вынес настоящую птицу на сцену, свернул ей голову и выпил ее кровь, передает телеканал NDTV.

Видеозапись с моментом с концерта Сона распространилась в социальных сетях, после чего правоохранители Индии возбудили дело по факту жестокого обращения с животными.

Расследование происшествия началось, когда о нем узнали зооактивисты People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). По их мнению, люди, которые обращаются жестоко с животными, должны проходить психиатрическую экспертизу. Они также обратили внимание в своем заявлении, что те, кто проявляет к животным жестокость, в три раза чаще совершают преступления против людей, в том числе убийства, грабежи и изнасилования.

Между тем депутат Госдумы Владимир Бурматов призвал свидетелей действий живодеров обращаться в полицию. Он отметил, что если человек стал свидетелем жестокого обращения с животным, то сначала нужно зафиксировать правонарушение – снять на телефон, посмотреть записи с камер видеонаблюдения, найти других очевидцев.

Бурматов напомнил, что сейчас законодательство предусматривает более серьезные наказания за насилие в отношении животных.