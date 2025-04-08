В Подмосковье спасли хорька, попавшего в вентиляцию многоквартирного дома

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО Мособлпожспас"

Хорек пробрался в вентиляционный канал многоквартирного дома в селе Новый Быт в Чехове. Животное освободили сотрудники Мособлпожспаса, сообщает "Радио 1", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

По информации пресс-службы, вызов от жильцов поступил около 05:00.

"Жители одной из квартир сообщили, что слышат странный шум из вентиляционного отверстия между туалетом и ванной, и что этот шум явно издает какое-то живое существо", – говорится в сообщении.

Прибыв на место, спасатели сняли вентиляционную решетку и увидели хорька. Однако он не спешил покидать свое убежище. Животное бегало по вентиляционному каналу от ванной к туалету и обратно. В результате работники Мособлпожспаса все же поймали его и вытащили.

По словам жильцов квартиры, которые вызвали спасателей, хорек не их питомец. Сейчас зверьку ищут хозяев, а пока он находится на передержке, добавили в ведомстве.

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