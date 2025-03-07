Нижегородец завел потерявшегося коня на 5-й этаж дома, чтобы спасти от холода

Видео: телеграм-канал SHOT

Житель Нижнего Новгорода завел найденного на улице коня на пятый этаж дома, чтобы животное не замерзло на улице. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Ранее в местных телеграм-каналах появилось видео, снятое в подъезде одного из многоэтажных домов. На кадрах видны конь, стоящий на площадке пятого этажа, и нетрезвый мужчина, который пытался завести животное в свою квартиру. Местные жители предположили, что таким образом нижегородец решил удивить супругу перед 8 Марта.

В пресс-службе МВД рассказали, что в полицию о коне сообщили жители дома. На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы.

"Лошадка была в недоуздке, но не под седлом. Полицейские выяснили, что животное привел в подъезд местный житель Дмитрий. Вопреки мнению многих источников, мотивы гражданина были не романтическими в преддверии 8 Марта, хотя и не менее трогательными", – говорится в публикации.

По данным ведомства, Дмитрий увидел коня на улице и завел в подъезд, чтобы тот не замерз и не попал под машину. Однако мужчине пришлось расстаться с животным, так как правоохранители нашли хозяев.

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