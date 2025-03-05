Поселившегося в подмосковной промзоне лося перевезли в "Лосиный остров"

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Двухлетнего лося, поселившегося в подмосковной промзоне, перевезли в "Лосиный остров", рассказал глава комитета лесного хозяйства Подмосковья Евгений Агулов, слова которого приводятся в телеграм-канале ведомства.

"В начале марта управление государственного охотничьего контроля комитета организовало уникальную операцию по перемещению лося на территорию национального парка "Лосиный остров", поскольку в совсем уж дикую природу привыкшее к людям животное выпускать было никак нельзя", – объяснил он.

В промзоне лось вел себя мирно, местные кормили его яблоками, морковью и капустой. Однако такой зверь всегда будет представлять опасность, объясняют эксперты. Было принято решение перевезти его спящим в национальный парк. В транспорт животное погрузили с помощью подъемного крана. На новой территории за ним будут следить специалисты.

Ранее сотрудники подмосковного "Мособлпожспаса" спасли беременную лосиху, провалившуюся под лед в Талдомском городском округе. Животное переходило замерзший полноводный ручей, но лед не выдержал веса лосихи, из-за чего она и оказалась в воде. Ее заметили местные жители, которые и вызвали спасателей.

