Москвичка рассказала о попытке купавшегося в пруду лося пройти в школу

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Лось, которого москвичи заметили за купанием в пруду в Новогирееве, до этого хотел зайти в школу с другой особью. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на показания очевидца Софьи.

По ее словам, изначально лосей было двое и они хотели проникнуть в школу, однако испугались и разбежались в разные стороны. Так, один ушел в неизвестном направлении, а второй отправился купаться в пруду. Как утверждает женщина, животное довольно спокойно плавало и оглядывалось по сторонам.

"Плавал долго – то выходил, потом опять заходил в воду. Скорее всего, молодой лось. Но красивый. Как его ловили, я не видела. Там были уже и полиция, и люди", – поделилась Софья.

24 мая в различных телеграм-каналах появились видео, на которых видно, как лось плавает в пруду в районе Новогиреево. Местные жители вызвали полицию, которая впоследствии устроила за животным погоню, чтобы вернуть его в естественную среду обитания.

Ранее на внешней стороне нулевого километра МКАД движение было затруднено из-за ДТП с лосем. По предварительным данным, животное сбил грузовик. Травмированный лось лежал на проезжей части.

