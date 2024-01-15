Дикая рысь пробралась в детский сад в Череповце

Дикая рысь пробралась на территорию детского сада № 119 в Череповце. В связи с этим сотрудники учреждения вызвали охотоведов, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Вадим Германов.

"Периметр сада был оцеплен, все воспитанники остались в здании за закрытыми дверями. Специалист охотхозяйства метким выстрелом усыпил рысь, после чего ее вывезли в лес", – уточнил он.

Рысь смогут оставить одну после полного ее пробуждения. Специалисты также должны убедиться, что животному ничего не угрожает.

В частности, Германов напомнил, что не стоит приближаться к дикому животному и ловить его самостоятельно. Он добавил, что необходимо звонить по телефону 051.

Ранее в соцсетях появился ролик, на кадрах которого видно, как по улицам Москвы в районе бульвара Рокоссовского гуляет лось. Отмечалось, что поблизости расположен парк "Лосиный остров".

В Минприроды прокомментировали это видео и заявили, что сохатые часто выходят к людям из нацпарка "Лосиный остров". В случае если лось ведет себя неадекватно или не уходит с городских улиц, его отлавливают специалисты.

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