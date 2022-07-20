Московские ветеринары помогут спасти белого медведя в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "Светлана Радионова"

Московские ветеринары направятся к Красноярский край для спасения белого медведя, который находится на грани смерти. У животного во рту застряла металлическая банка. Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

"Молодой белый медведь, у которого во рту застряла металлическая банка из-под сгущенки, пришел за помощью к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края. <…> Срочно собираем заседание рабочей группы. Мы уже нашли специалистов: на помощь обессиленному зверю сегодня вылетят ветеринары из Москвы", – написала Радионова в своем телеграм-канале.

Глава ведомства заверила, что столичные специалисты сделают все возможное для спасения животного, занесенного в Международную красную книгу и Красную книгу России.

Отмечается, что в настоящее время в мире насчитывают от 22 до 31 тысячи белых медведей. Они являются крупнейшими сухопутными хищниками. Животные большую часть жизни среди льдов в море.

Ранее в Московском зоопарке появились на свет птенцы черного лебедя. Первую неделю жизни они провели на спинах родителей, сообщили в зоопарке. Увидеть их можно на старой территории парка в вольерном комплексе "Ручеек".