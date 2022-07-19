Пойманный в лесу Подмосковья страус снова сбежал от хозяина. Свободолюбивую птицу ловят весь день. Первый побег оказался неудачным – страуса нашли в Орехово-Зуевском лесничестве.

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