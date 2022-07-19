Домашнюю бытовую технику могут использовать для прослушивания – хакер RaHDIt

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Домашняя бытовая техника может быть использована для наблюдения и прослушивания, рассказал РИА Новости на условиях анонимности участник хакерской группы RaHDIt.

По словам собеседника агентства, речь идет о телевизорах, пылесосах и холодильниках.

"Сейчас большинство моделей телевизоров напрямую связаны с интернетом. В телевизорах стоят и камеры и микрофоны. Сам по себе телевизор является небольшим компьютером", – сказал он.

Хакер объяснил, что при определенных манипуляциях возможно получение удаленного доступа к микрофону и камере телевизора.

Ранее сообщалось, что хакеры RaHDit выявили россиян, которые сотрудничают с украинской военной разведкой, и передали список компетентным органам. Они также посоветовали гражданам РФ, которые сотрудничают с Киевом, сдаться в добровольном порядке.