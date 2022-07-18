Хакеры RaHDit выявили россиян, сотрудничающих с украинской разведкой

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Хакеры RaHDit выявили россиян, которые сотрудничают с украинской военной разведкой, и передали список компетентным органам. Об этом на условиях анонимности рассказал участник хакерской группы RaHDIt, передает РИА Новости.
"Мы передали выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских, мы передали туда, куда нужно. Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные, которые профессионалы своего дела", – сказал собеседник агентства, добавив, что список получился обширным.
Хакер посоветовал гражданам РФ, которые сотрудничают с украинской разведкой, сдаться добровольно.
Ранее хакеры RaHDit рассказали, что разведка США предоставляет Киеву спутниковые снимки территории России, которая затем подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Отмечалось, что хакерам доступна информация о том, что американские системы радиолокационного обнаружения работают в интересах украинской разведки.
До этого сообщалось, что российская хаккерская группа и украинская "Берегини" добыли секретные оперативные документы о действиях армии Украины и об обстановке на фронте. Отмечалось, что данные поступают в режиме реального времени.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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