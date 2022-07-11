Разведка США снабжает Киев снимками территории РФ для нанесения ударов – хакер RaHDIt

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Разведка США предоставляет Киеву спутниковые снимки территории России, которая затем подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Об этом на условиях анонимности рассказал участник хакерской группы RaHDIt.

"Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации, <...> куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды", – приводит его слова РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что хакерам доступна информация о том, что американские системы радиолокационного обнаружения работают в интересах украинской разведки.

Ранее сообщалось, что российская хаккерская группа RaHDIt и украинская "Берегини" добыли секретные оперативные документы о действиях армии Украины и об обстановке на фронте. Отмечалось, что данные поступают в режиме реального времени.

8 июля в результате обстрела Глушковского района Курской области со стороны Украины повреждения получили восемь жилых домов и церковь. Также пострадали заборы, хозяйственные постройки и огороды. Была повреждена водонапорная башня, трансформатор и электросети.

До этого подразделения ВСУ обстреляли поселок Суземка под Брянском. В результате атаки был ранен один человек. Госпитализация ему не потребовалась. Кроме того, были повреждены линии электропередачи. Российские военные ответным огнем быстро подавили огневую точку противника.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

