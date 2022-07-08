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Российские средства ПВО сбили беспилотник в Карачевском районе под Брянском, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"В районе 15 часов в Карачевском районе средствами ПВО Вооруженных сил РФ, по предварительной информации, был сбит беспилотный летательный аппарат", – написал губернатор.

Он уточнил, что в результате удара по беспилотнику никто не пострадал, разрушений объектов инфраструктуры также нет. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Богомаз добавил, что за сутки украинские беспилотники вторгались в воздушное пространство региона дважды.

"Днем беспилотник обстрелял пограничный пост поселка Черноземного и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не пострадали. На АЗС есть повреждения кровли", – пояснил политик.

В ночь на 7 июня украинские войска обстреляли приграничное село Некислица в Брянской области. По словам губернатора региона, жертв и пострадавших нет. Жилые строения и объекты инфраструктуры также не пострадали.

В связи с участившимися обстрелами власти Брянской области продлили действие высокого уровня террористической опасности в регионе до 23 июля. Граждан призвали сохранять спокойствие, поскольку высокий уровень опасности вводится для стимулирования работы спецслужб.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

