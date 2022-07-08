В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности

11:40
Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"
Власти Брянской области продлили действие высокого уровня террористической опасности в регионе до 23 июля. Об этом сообщается на сайте областного правительства.
Решением главы региона Александра Богомаза желтый уровень террористической опасности вводится с 14:00 8 июля 2022 года. Предупреждение будет действовать 15 суток.
В правительстве пояснили, что правоохранительные органы отмечают сохраняющуюся угрозу совершения терактов в регионе и ведут работу по предотвращению этой деятельности. Граждан призвали сохранять спокойствие, поскольку высокий уровень опасности вводится для стимулирования работы спецслужб.
Тем не менее отмечается, что жителям региона следует быть бдительными, оказывать содействие органам и иметь при себе документы, удостоверяющие личность, при нахождении в общественных местах.
"Рекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами, в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам", – говорится в сообщении.
В ночь на 7 июня украинские войска обстреляли приграничное село Некислица в Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, жертв и пострадавших нет. Жилые строения и объекты инфраструктуры также не пострадали.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Украинские боевики продолжили обстреливать приграничные районы Курской и Брянской областей
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