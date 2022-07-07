Глава Брянской области сообщил об обстреле ВСУ приграничного села

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Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"
Украинские войска обстреляли приграничное село Некислица в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
"В результате обстрела повреждений объектов жизнедеятельности, жилых строений нет", – написал глава области в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что Богомаз пригласил глав европейских государств посетить регион, чтобы те своими глазами увидели и оценили последствия обстрелов, которые регулярно осуществляются со стороны Украины.
До этого подразделения ВСУ обстреляли поселок Суземка под Брянском. В результате атаки был ранен один человек. Госпитализация ему не потребовалась. Кроме того, были повреждены линии электропередачи. Российские военные ответным огнем быстро подавили огневую точку противника.
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