Глава Брянской области сообщил об обстреле ВСУ приграничного села

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Украинские войска обстреляли приграничное село Некислица в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

"В результате обстрела повреждений объектов жизнедеятельности, жилых строений нет", – написал глава области в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Богомаз пригласил глав европейских государств посетить регион, чтобы те своими глазами увидели и оценили последствия обстрелов, которые регулярно осуществляются со стороны Украины.

До этого подразделения ВСУ обстреляли поселок Суземка под Брянском. В результате атаки был ранен один человек. Госпитализация ему не потребовалась. Кроме того, были повреждены линии электропередачи. Российские военные ответным огнем быстро подавили огневую точку противника.