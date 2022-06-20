Глава Брянской области пригласил европейских лидеров посмотреть регион после обстрелов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Губернатор Брянской области Александр Богомаз пригласил глав европейских государств посетить регион, чтобы те своими глазами увидели и оценили последствия обстрелов, которые регулярно осуществляются со стороны Украины, сообщает газета "Известия".

"Пусть все эти Макроны, Шольцы и Драги приезжают и посмотрят не на Бучу, а на Брянскую область. Пусть они объяснят людям, которые пострадали, ребенку, беременной женщине, оказавшейся там, почему ВСУ стреляли в мирное население, почему они не воюют с армией", – высказался Богомаз.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ обстреляли поселок Суземка под Брянском.

По словам главы региона, в результате атаки был ранен один человек. Госпитализация ему не потребовалась. Кроме того, были повреждены линии электропередачи. Российские военные ответным огнем быстро подавили огневую точку противника.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

