Губернатор Брянской области заявил об обстреле одного из поселков со стороны Украины

Подразделения ВСУ обстреляли поселок Суземка под Брянском. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате был ранен один человек. Госпитализация ему не потребовалась. Кроме того, были повреждены линии электропередачи. Российские военные ответным огнем быстро подавили огневую точку противника.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

