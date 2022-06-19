"Садик-огородик" появился в столичном парке "Кузьминки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном парке "Кузьминки" заработало пространство "Садик-огородик". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парка.

Новое пространство представляет из себя сад с цветами, огородом и теплицами, где москвичи могут не только погулять, но и арендовать собственную грядку. При этом в выращивании овощей или зелени поможет профессиональный садовод.

"В этом месте можно погулять, посмотреть, как выращивают те или иные растения, узнать об их истории и технологиях возделывания, а также самим поучаствовать в уходе за рассадой", – рассказали в парке.

Кроме того, проектом предусмотрено проведение различных экскурсий и мастер-классов. На территории расположена специальная тропинка, по которой можно прогуляться босиком.

В начале июня в парках Москвы открылись летние читальни. Их можно найти в том числе на центральных площадях Измайловского парка и парка "Дубки", у главной сцены в парке "Кузьминки" и в музее-заповеднике "Царицыно". Некоторые из них работают по принципу буккроссинга.

