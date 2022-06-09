Мобильные пункты груминга откроются у строящихся площадок для выгула собак в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В столице около строящихся площадок для выгула собак 10 июня заработают мобильные пункты груминга и ветеринарии. Услуги в пунктах будут оказывать бесплатно по предварительной записи, сообщает пресс-служба АНО "Мой район".
Горожанам напомнили, что в мае 2022 года начали обустраивать площадки, спроектированные с учетом пожеланий жителей районов и рекомендаций кинологов из РКФ. На сегодняшний день проект охватывает 29 районов в 10 округах города.
"В список услуг грумеров входят стрижка челки, создание прически, уход с помощью профессиональной косметики, подбор груминг-инструментов для домашнего ухода", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на первичном приеме у ветеринара владелец питомца сможет получить консультации по содержанию и кормлению, узнать, какие исследования нужно провести. Собакам подстригут когти, проведут санацию наружного слухового прохода и гигиеническую чистку ушей.
Записаться на посещение пункта груминга можно на сайте pro-raion.ru/dogrun-grooming.
Ранее президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рекомендовал не мыть собак шампунем для людей, чтобы состояние шерсти и кожи питомца не ухудшилось. Голубев подчеркнул, что у кожи собаки другой кислотно-щелочной баланс, поэтому такое купание может привести к дерматитам, шелушению кожи, аллергической сыпи и даже выпадению шерсти.
По словам кинолога, болезни кожи делают ее уязвимой для вирусов, бактерий, грибков и эктопаразитов.
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