Кинолог рекомендовал не мыть собак обычным шампунем

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рекомендовал не мыть собак шампунем для людей, чтобы состояние шерсти и кожи питомца не ухудшилось. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Некоторые собаководы считают, что для ухода за шерстью собаки можно использовать детское мыло, хозяйственное или свой собственный шампунь. Но эти средства наносят вред коже питомца", – рассказал специалист.
Голубев подчеркнул, что у кожи собаки другой кислотно-щелочной баланс, поэтому такое купание может привести к дерматитам, шелушению кожи, аллергической сыпи и даже выпадению шерсти.
"Лучше всего использовать специализированные шампуни, которые бережно очищают кожу и делают шерсть мягкой и здоровой", – подчеркнул он.
По словам кинолога, болезни кожи делают ее уязвимой для вирусов, бактерий, грибков и эктопаразитов.
Он добавил, что при выборе шампуня для собаки нужно учитывать породу и возраст питомца. Также важна цель купания: для обычного мытья подойдет один шампунь, для избавления от паразитов и запаха – другой.
Ранее Голубев рассказал, что из-за своего любопытства собаки даже дома ежедневно сталкиваются с большим количеством предметов, продуктов и растений, об опасности которых хозяин может не знать.
Чтобы предотвратить попадание к собаке опасных предметов, кинолог посоветовал тщательно пересмотреть всю бытовую химию, растения и другие продукты, которые могут навредить питомцу, если он попытается их разгрызть или взять в пасть.
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