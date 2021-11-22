Кинолог рассказал, чем собака может отравиться дома

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Из-за своего любопытства собаки дома ежедневно сталкиваются с большим количеством предметов, продуктов и растений, об опасности которых хозяин может не знать, сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Иногда мы просто не задумываемся о том, что в доме могут быть опасные для собаки продукты или растения", – отметил эксперт.

Чтобы предотвратить попадание к собаке опасных предметов, следует тщательно пересмотреть всю бытовую химию, растения и другие продукты, которые могут навредить питомцу, если он попытается их разгрызть или взять в пасть, посоветовал Голубев. Также, по его словам, нужно убрать все потенциально опасные предметы в недоступное для собаки место.

При отравлении бытовой химией собака может получить поражение внутренних органов. Кроме того, нанести вред питомцу могут и лекарства. Навредить могут наркотические и нестероидные средства, противовоспалительные средства и антидепрессанты, а также обезболивающие препараты и анальгетики. Если собака все же смогла проглотить какой-то лекарственный препарат, хозяину необходимо незамедлительно отвезти собаку к ветеринару.

Домашние растения также могут представлять опасность для животного. Голубев подчеркнул, что не следует оставлять на виду срезанные растения, особенно такие, как ирисы, нарциссы, пионы, люпины, каллы, тюльпаны, лилии, гипсофилу, подснежники, хризантемы, ландыши, делфиниумы, наперстянку, гиацинты и сирень. Навредить собаке может и вода из ваз, в которых были растения.

"У собаки, съевшей ядовитое растение, может возникнуть слабость, угнетенное состояние, сонливость, рвота, диарея и даже судороги. При отравлении нужно как можно скорее удалить яды из организма животного и обратиться в ближайшую ветеринарную клинику", – предупредил президент кинологической федерации.

Среди опасных для питомцев продуктов эксперт особенно выделил сладкое. В частности, в шоколаде и в напитках на его основе есть теобромин, наносящий вред желудку и другим органам, а также способствующий развитию панкреатита. Помимо этого, вредными для собак являются фрукты в большом количестве, в частности виноград и изюм. Из-за них у собак может развиться острая почечная недостаточность.

"Лук и чеснок тоже под запретом. Они плохо влияют на нюх собаки, вызывают диарею и анемию. Нельзя давать их животному даже после термической обработки", – заключил специалист.

Ранее кинологи рассказали, как защитить лапы питомцев во время прогулок зимой. От противогололедных средств у собак могут страдать подушечки: на них нередко появляются трещины и язвы. Избежать этого помогут защитные бальзамы и гели, а спреи менее эффективны, так как быстро смываются.

Самой надежной защитой эксперты назвали собачью обувь. Но такой способ порой требует тренировки, не все питомцы носят ботинки с удовольствием и пониманием.