Ветеринары рассказали, как распознать диабет у животного

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. По этому случаю специалисты столичного комитета ветеринарии рассказали Москве 24 о профилактике и основных симптомах данного заболевания у питомцев.

По словам экспертов, диабет – одно из самых распространенных эндокринных заболеваний у домашних животных. Основной причиной его возникновения является нарушение работы поджелудочной железы. Это может происходить из-за несбалансированного питания, проблем с печенью и органами пищеварения, стрессом и недостатком активности.

"В этом смысле очень многое зависит от владельца домашнего животного. Нельзя забывать, что мы сами можем контролировать свое питание и образ жизни, но в случае с нашими четвероногими друзьями вся ответственность лежит на нас", – отметила заведующая ветеринарным участком "Саларьево" Анна Леонова.

Среди основных симптомов заболевания врачи выделяют следующие:

сильная жажда;

увеличение объема мочи;

снижение или повышение аппетита;

ухудшение состояния шерсти и кожи;

резкие перемены в повадках;

специфичный запах из пасти.

При обнаружении вышеперечисленных признаков Леонова призвала хозяев сразу же обращаться к ветеринару. Развитие болезни может привести к серьезным последствиям, в частности истощению питомца, быстрой утомляемости и катаракте. Тем не менее при четком следовании рекомендациям ветеринара животное может не испытывать никаких проблем и прожить много лет.

Специалисты также обратили внимание на тот факт, что коты чаще болеют диабетом, чем кошки. Кроме того, риск возникновения недуга выше у животных старше пяти лет. Среди кошачьих в группе риска персидские и тайские кошки, а среди собак – пудели, таксы и шпицы.

Ранее ученые из Великобритании обнаружили, что COVID-19 может вызывать воспаление сердца – миокардит – у некоторых кошек и собак. По их данным, порядка 12,5% переболевших коронавирусной инфекцией питомцев на данный момент имеют соответствующий диагноз.