Ученые выявили, что COVID-19 может вызывать воспаление сердца у кошек и собак

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Специалисты из Великобритании обнаружили у некоторых кошек и собак миокардит после заражения коронавирусной инфекцией, сообщает NBC News.

По словам ученых, питомцы находились в депрессивном состоянии и были вялыми из-за болезни. Кроме того, у них была замечена потеря аппетита.

"Также у них было либо затрудненное дыхание из-за скопления жидкости в легких и из-за болезни сердца, либо они теряли сознание из-за нарушения сердечного ритма", – отметил ветеринарный кардиолог из Ветеринарного справочного центра Ральфа в Бакингемшире Лука Ферасин.

Специалист уточнил, что порядка 12,5% переболевших инфекцией питомцев на данный момент имеют диагноз миокардит.

Ранее ветеринар объяснил, как распознать коронавирус у питомца. Отмечается, что заражение домашних животных может случиться лишь при тесном контакте с больным человеком. Для подтверждения диагноза у питомца должны взять мазок из носа в ветеринарной клинике.