Ученые зафиксировали передачу коронавируса от людей оленям

20:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В США выявили сотни белохвостых оленей, зараженных коронавирусом. Ученые из Университетов Пенсильвании и Айовы считают, что инфекция передалась животным от людей. Исследование опубликовано на портале biorxiv.
Ученые в период с апреля 2020 по январь 2021 года изучили оленей и выяснили, что около 80% из них были инфицированы. Однако они не смогли найти канал передачи вируса от человека животным.
Эксперты встревожены тем, что распространение вируса среди оленей Северной Америки может затруднить искоренение патогена, особенно в случае их превращения в резервуар мутаций. В таком случае, по мнению ученых, с вирусом не справятся существующие вакцины.
Решить проблему исследователи предложили путем создания вакцины для оленей. Однако прививать всех животных непрактично. Лучшим вариантом на данный момент является только ревакцинация людей, подчеркнули ученые.
Ранее исследователи из США установили, что коронавирус может вызвать поражение внутреннего уха, которое влечет проблемы с вестибулярной функцией и слухом.
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