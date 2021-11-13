Собака может неприятно пахнуть из-за проблем со здоровьем – кинологи

Фото: Агентство "Москва"

Кинологи объяснили неприятный запах от собак проблемами со здоровьем питомца или неправильным уходом. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Неприятный запах может появиться, если у собаки начались какие-либо проблемы со здоровьем. Важно не упустить его появление и вовремя разобраться в причинах, чтобы помочь питомцу", – рассказали в Российской кинологической федерации (РКФ).

К заболеваниям, которые вызывают запах, относятся проблемы с состоянием кожи и желудочно-кишечного тракта. Системные расстройства могут провоцировать также гельминты и ушные клещи.

Кроме того, неприятный запах у собак вызывает образование зубного камня. Животному необходимо проверять зубы и десны, чтобы не допустить повреждений и воспалений.

В РКФ посоветовали дополнительно мыть лапы, живот и паховую зону собаки после прогулки. Иногда запах может быть вызван подпреванием шерсти, которая плохо высохла.

Ранее ветеринары назвали породы собак и кошек, наиболее подверженных риску развития сахарного диабета. Среди собак в группе риска находятся пудели, таксы и шпицы. Опасность существует и для кошек персидской и тайской пород.