Собака может неприятно пахнуть из-за проблем со здоровьем – кинологи

Фото: Агентство "Москва"
Кинологи объяснили неприятный запах от собак проблемами со здоровьем питомца или неправильным уходом. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Неприятный запах может появиться, если у собаки начались какие-либо проблемы со здоровьем. Важно не упустить его появление и вовремя разобраться в причинах, чтобы помочь питомцу", – рассказали в Российской кинологической федерации (РКФ).
К заболеваниям, которые вызывают запах, относятся проблемы с состоянием кожи и желудочно-кишечного тракта. Системные расстройства могут провоцировать также гельминты и ушные клещи.
Кроме того, неприятный запах у собак вызывает образование зубного камня. Животному необходимо проверять зубы и десны, чтобы не допустить повреждений и воспалений.
В РКФ посоветовали дополнительно мыть лапы, живот и паховую зону собаки после прогулки. Иногда запах может быть вызван подпреванием шерсти, которая плохо высохла.
Ранее ветеринары назвали породы собак и кошек, наиболее подверженных риску развития сахарного диабета. Среди собак в группе риска находятся пудели, таксы и шпицы. Опасность существует и для кошек персидской и тайской пород.
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