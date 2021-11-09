Грумер рассказала, почему важно стричь животных

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Специалист-грумер Станции по борьбе с болезнями животных САО Надежда Драницына рассказала Москве 24, почему важно ухаживать за животными.

Она подчеркнула, что в компетенции грумера входит не только стрижка животных, а целый спектр услуг по уходу за питомцем. В частности, специалист стрижет и ухаживает за шерстью, борется с колтунами, проводит водные процедуры с использованием специальных средств, подрезает когти и чистит уши питомца.

Драницына обратила внимание на то, что груминг нужен не только животным, которые участвуют в выставках, – в уходе нуждается каждый питомец.

"Если говорить о стрижках, то к выставкам животных готовит специализирующийся именно на этих вопросах грумер, поскольку у таких мероприятий есть свои стандарты", – сказала она.

По словам специалиста, вычесывать своего любимца можно и в домашних условиях, но иногда даже в этом вопросе может понадобиться помощь профессионала. К примеру, чтобы удалить колтун, не повредив кожу, нужны специальные инструменты.

Для стрижки когтей лучше прийти в клинику, так как у собак и кошек в когтях проходят сосуды и нервные окончания, их повреждение болезненно для животных. Специалист напомнила, что грумер поддерживает гигиену животных. Она заметила, что состояние шерсти может многое сказать о здоровье животного.

"Нередко бывает так, что владельцы приводят своего питомца и жалуются на колтуны, думая, что просто вовремя не вычесали четвероногого друга. Но я вижу, что дело не только в отсутствии ухода, и рекомендую сходить на приём к терапевту", – пояснила она.

Драницына добавила, что ухаживают не только за собаками и кошками – иногда среди клиентов встречаются кролики, морские свинки, еноты и хорьки. Кроме того, специалист призывает к таким походам приучать с раннего возраста, поскольку для взрослого питомца впервые попасть на груминг – это стресс.

Специалист-грумер назвала мифом мнение о том, что длинношерстных питомцев летом лучше стричь покороче, а зимой можно оставлять шерсть длинной.

Она отметила, что есть породы, которых нельзя стричь коротко, поскольку это нарушает их терморегуляцию. Поэтому такие эксперименты лучше не проводить.

Записаться на процедуру к специалисту в государственную ветклинику можно онлайн на портале mos.ru, в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" или по телефону +7 (495) 612-04-25.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что неподготовленным владельцам собак не надо самостоятельно стричь их. По его словам, хозяева могут испугать питомцев.