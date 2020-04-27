Совет Федерации не поддержит введение штрафов за лай собаки ночью или звуки сигнализации

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Совете Федерации планируют выступить против предложений министерства юстиции РФ в отношении нарушений тишины и покоя в ночное время. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве ранее предложили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым штрафовать хотят не только шумящих в период с 23:00 до 7:00, но и тех, кто бездействует в отношении источника шума.

"Безусловно, тишина и спокойствие граждан в ночное время должны быть законодательно защищены. Вместе с тем под этим благим намерением мы видим попытки внести в административное законодательство изменения, противоречащие не только духу закона, но и здравому смыслу. В случае если данные предложения будут направлены в Совет Федерации, мы будем выступать против них", – заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По словам кинолога Александра Малиновского, предложение штрафовать хозяев шумных собак не лишено смысла. Специалист отметил, что животное не станет лаять без причины, и если это повторяется длительное время, то необходимо решать вопрос.

