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Общество

11:57

Адвокат объяснил бессмысленность борьбы с шумом в неурочное время

общество

Фото: depositphotos/yellow2j

Адвокат Тимур Маршани заявил, что бороться с шумом соседей вне установленных временных рамок фактически бесполезно. Об этом сообщает ИА "НСН".

Ранее в Совете Федерации выдвинули идею рассмотреть ограничения на шум с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов в будни, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Предложение подразумевает введение штрафов за нарушение на сумму до 40 тысяч рублей.

"Запретить шуметь с 7 вечера нереально, недостижимо. Люди заканчивают работу в 6 вечера, приезжают с работы в лучшем случае в 8–9. Здесь критерий оценки законодательство должно определять. Прекращение шума в 7 вечера – это абсурд, который нельзя допускать", – заявил Маршани.

Адвокат отметил, что необходимо учитывать региональные особенности и прошлые законодательные акты. В частности, Кодекс об административных правонарушениях в Москве ограничивает время тишины периодом с 23 до 8 часов.

Ранее в министерстве юстиции РФ предложили штрафовать граждан за лающих ночью собак. Соответствующую норму планируют закрепить в Кодексе об административных правонарушениях.

"Мосгорсправка": борьба с шумом

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