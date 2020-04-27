Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак

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Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) расширит ответственность за нарушение тишины ночью. Как сообщил Минюст, штрафовать будут в том числе за лающую собаку и неисправную автомобильную сигнализацию.

Дополнена будет часть 6 статьи 14.1 КоАП, предусматривающая ответственность за действия в период с 23.00 до 7.00. Также Минюст предложил закрепить в проекте нового КоАП положение о презумпции невиновности гражданина.

Кроме того, в новом КоАП предлагается установить общий срок давности привлечения к ответственности. Планируется, что он составит один год, однако будут предусмотрены исключения. Кодекс предлагается ввести с 1 января.

Минюст 30 января опубликовал проекты нового КоАП, которые должны прийти на смену действующему, сообщает сайт "Аргументы и факты". По итогам публичного обсуждения в ведомство всего поступило около 1300 предложений по 467 вопросам.

Ранее отмечалось, что в новом КоАП более половины штрафов за административные правонарушения можно будет оплатить со скидкой в 50 процентов.