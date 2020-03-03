В Госдуме предложили перечислять в бюджет все штрафы за нарушения ПДД

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил перечислять в федеральный бюджет все штрафы за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Депутат подчеркнул, что считает необходимым запретить частному бизнесу забирать деньги от штрафов за парковку и нарушения правил дорожного движения, добавив, что в ближайшее время фракция "Справедливая Россия" внесет на рассмотрение в Госдуму данную инициативу.

"Через две недели будет законопроект о том, чтобы больше ни копейки от собранных денег от штрафов, которые автоматически собираются и фиксируются камерами наблюдения, не попадали в руки бизнесменов, а поступали в казну", – подчеркнул Нилов.

Ранее в Госдуме в первом чтении приняли проект закона о праве обжалования штрафов за нарушения правил дорожного движения через сайт госуслуг. По словам спикера ГД Вячеслава Володина, данная инициатива призвана избавить граждан от необходимости личного обращения в уполномоченные органы, что позволит упростить подобную процедуру и сделать ее общедоступной.

В конце февраля сообщалось, что Минюст намерен пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП. Замминистра Денис Новак объяснил, что главная цель нового КоАП не фискальная – проект призван обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан.

