Минюст пересмотрит размер дорожных штрафов в новом КоАП

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Министерство юстиции пересмотрит размер дорожных штрафов в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях.

Замминистра Денис Новак объяснил, что главная цель нового КоАП не фискальная. Проект призван обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан, отметил он. По мнению Новака, резкий рост штрафов не соответствует запросам общества, передает РИА Новости.

Замглавы Минюста считает, что нужно развивать инфраструктуру, систематизировать порядок установки дорожных знаков, утвердить требования к автоматическим средствам видеофиксации и правилам их размещения. Он призвал развивать упрощенный порядок обжалования постановлений о штрафах, в том числе с помощью электронных средств.

В опубликованном проекте нового КоАП от Минюста предлагалось ужесточить наказание для недобросовестных водителей. Премьер-министр Михаил Мишустин полагает, что новые штрафы будут непосильными для автомобилистов.

По действующей норме, административный штраф выражается в рублях и устанавливается для граждан в размере, не превышающем пяти тысяч рублей, за исключением ряда случаев. В новом документе ужесточается наказание за превышение скорости, систематические нарушения ПДД, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, попытку скрыться. За повторное нарушение на водителя наложат штраф до 10 тысяч рублей или лишат прав на год.

Могут быть введены оборотные штрафы за недолив топлива на заправках в размере 1% от выручки. А новая статья "Опасное вождение" вводит штраф в 5 тысяч рублей.

Помимо этого, документ сокращает предельный срок назначения обязательных работ – 60 часов вместо нынешних 200, а также само число правонарушений. Будущий кодекс подразумевает и расширение возможности конфискации. Кроме того, в КоАП могут внести статьи, предусматривающие ответственность за нарушения в сфере благоустройства.

Совет Федерации предлагал включить в документ ответственность за семейно-бытовое дебоширство. Это могут быть штраф, обязательные работы или административный арест.