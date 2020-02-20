Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве обсуждают возможность повышения штрафов за безбилетный проезд. Об этом в интервью Москве 24 рассказал руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Павел Павлов.
"В прошлом году мы обсуждали, нужно ли повышать штрафы, целесообразно ли их уравнять со штрафом за использование чужой социальной карты, однако окончательное решение пока не принято. Руководство города не ставит нам задач собирать максимальное количество штрафов, мы должны повышать культуру оплаты проезда", – пояснил Павлов.
Собеседник Москвы 24 также рассказал, что в 2019 году контролеры в метро и на наземном транспорте поймали 590 тысяч безбилетников и тех, кто пользовался чужой социальной картой, что в 1,5 раза больше, чем в 2018 году. На данный момент, согласно КоАП Москвы, за безбилетный проезд в общественном транспорте нарушителям грозит штраф 1 000 рублей, а за пользование не своей соцкартой – 2,5 тысячи рублей.
Турникеты во всем наземном общественном транспорте столицы убрали с 1 сентября 2018 года. С этого момента в автобусы, троллейбусы и трамваи можно заходить в любую дверь и оплачивать проезд с помощью валидаторов. Также на некоторых маршрутах наземного транспорта работают валидаторы с функцией оплаты бесконтактной банковской картой и мобильными устройствами.
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