Составлен психологический потрет типичного безбилетника

Составлен портрет типичного московского безбилетника. Под него попадают люди от 26 до 32 лет со стабильным финансовым положением. Об этом рассказал руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Павел Павлов.

Считается, что люди постарше подходят к этому вопросу более ответственно.

При этом, напомнил Павлов, за безбилетный проезд в московском транспорте предусмотрен штраф в размере тысячи рублей. Однако в последние годы горожане стали реже нарушать правила.

Ранее сообщалось, что с сентября за различные нарушения были оштрафованы почти 73 тысячи пассажиров московского общественного транспорта. Больше всего нарушений пришлось на наземный транспорт: автобусы, трамваи и троллейбусы.