Москвичи чаще всего ездят без билета на автобусах, трамваях и троллейбусах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

С сентября за различные нарушения были оштрафованы почти 73 тысячи пассажиров московского общественного транспорта. Больше всего нарушений пришлось на наземный транспорт: автобусы, трамваи и троллейбусы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова главы ГКУ "Организатор перевозок" Павла Павлова.

Почти все штрафы (72 тысячи) были назначены за безбилетный проезд и использование чужой льготной карты. Более 54 тысяч пассажиров ездили без билета в наземном транспорте, в метро число безбилетников оказалось значительно меньше – около 14 тысяч человек.

Сейчас штраф за безбилетный проезд пассажира составляет 1 тысячу рублей, а за неправомерное использование льготной персонифицированной карты – 2,5 тысячи рублей. "Учитывая, что по карте "Тройка" проезд стоит 38 рублей, то один заяц заплатил за одну поездку в транспорте в 26 раз больше ее стоимости", – заключил Павлов.

Ранее руководитель ЦОДД Дмитрий Горшков сообщил, что на 460 перекрестках Москвы к 2020 году планируют установить "умную" систему для быстрого переключения светофоров. В этом году планируют завершить работу по монтажу 100 сверхинтеллектуальных светофоров.

