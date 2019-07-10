"Турбоперекрестки" и квадратные светофоры могут появиться в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Скоростные "турбоперекрестки" и светофоры с квадратными секциями могут появиться в России. А первый такой перекресток могут организовать в столице уже в текущем году. Об этом рассказал глава проектного технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александр Шумский, сообщает газета "Известия".
Предполагается, что нововведение снизит аварийность на дорогах.
Как отмечается, в предварительный национальный стандарт (ПНСТ) планируют внести различные виды светофоров. Их могут дополнить стрелками, сигналом "красный крест" и секцией "идущий человек".
Также на российских дорогах могут появиться светофоры квадратной формы, в которых лампа занимает всю площадь красной, желтой или зеленой секции.
Кроме того, дорожную разметку планируют сделать менее скользкой.
Летом прошлого года в столице начали устанавливать экспериментальные пешеходные переходы – зебры из каучуковых элементов. Конструкция немного приподнята над проезжей частью, чтобы стимулировать водителей сбросить скорость. Если эксперимент признают успешным, тогда в столице организуют около 100 обновленных переходов.
Похожий опыт уже использовался ранее, когда в центре города появились приподнятые пешеходные переходы из брусчатки.
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