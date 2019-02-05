Что такое "турбоперекрестки" и как они улучшат ситуацию на дорогах Москвы

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В 2019 году жителей столицы ждет интересное нововведение на дорогах. В Москве появится первый перекресток, где движение будет осуществляться по принципу турбокольца. С пилотной версией новинки можно будет столкнуться на пересечении улиц Чертановская и Красного Маяка. О том, чего ждать водителям, читайте в материале портала Москва 24.

Что это такое?

Подобные перекрестки уже давно применяются в Европе и Америке. На первый взгляд они похожи на "круги", по которым ежедневно передвигаются автомобилисты столицы. Но есть значительная разница.

"Суть такого круга в том, что полосы отделены друг от друга, – разъяснил автоэксперт Игорь Моржаретто. – В Европе, как правило, это бордюрчики. У нас предлагаются пластиковые столбики". Таким образом, круговое движение по полосам будет строго ограничено. И для каждого направления появится своя траектория, о которой будут заранее рассказывать специальные знаки.

Плюс в том, что из-за ограниченности перестроения автолюбитель практически не будет пересекаться с водителями, движущимися по соседним полосам. Собеседник портала попытался объяснить на примере.

Условно говоря, если вам надо повернуть направо – это правая полоса, если ехать прямо – средняя, налево – левая. И вы въезжаете по этой траектории уже в свою готовую полосу, и там уже нет пересекающихся потоков.

Для наглядности Центр организации дорожного движения (ЦОДД) разместил на своем сайте анимацию, которая показывает, как могут двигаться автомобили по "турбоперекрестку" на примере. Более четко размеченное движение по полосам – вот суть.

Зачем?

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

"Турбоперекрестками" в перспективе планируется заменить обычное круговое движение, от которого российские автолюбители часто не в восторге. "Когда есть большие транспортные потоки и широкий круговой перекресток, водителям не всегда понятно, в какой ряд перестраиваться", – объяснил автоэксперт Роман Гуляев.

"Наши водители не очень любят перекрестки с круговым движением. Понять можно: нужна предельная концентрация. Много перестроений, в плотном потоке нужно выбрать свою полосу и не пропустить свой поворот. А еще есть большой риск ДТП на съездах", – говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД на сайте организации.

Из-за этого автомобилисты виляют из полосы в полосу, пытаясь угадать нужную траекторию. А на пересечении проезжих частей при таком стиле вождения частенько случаются и аварии.

Четкие границы полос и отсутствие необходимости к перестроению могут решить эти проблемы. При съезде на перекресток водителю сразу предлагается траектория движения в зависимости от его направления, следовать которой не составит труда.

Однако Игорь Моржаретто добавил, что в таком случае разворот может занять немного больше времени, хотя одновременно станет безопаснее.

Если пролетели мимо своей полосы, надо будет дальше крутиться и разворачиваться. Но зато люди на кругу не "шастают" с одной полосы на другую – как у нас часто бывает.

Помимо этого, в пресс-службе ЦОДД пообещали и другие бонусы, которые ждут автолюбителей при движении по "турбоперекрестку".

Снижается число конфликтных точек, повышается скорость движения, объяснили в организации. Как результат – на 20-30 процентов увеличивается пропускная способность перекрестка. По сути обеспечивается принцип – "едущие прямо не должны перестраиваться", просто не на обычных перекрестках, а на кольцевых.

Бояться не надо?

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

"Сложности могут возникнуть только в том, что люди не привыкли к такому", – считает Роман Гуляев. К изменениям привыкают долго, учатся на опыте.

А для этого, во-первых, нужны хорошие, четко прорисованные знаки, уверен Игорь Моржаретто. На щитах должна быть четко расписана траектория движения для каждого направления. Желательно, чтобы знаки дублировались как на столбах, так и в виде стрелок на полосах, уверен автоэксперт, чтобы даже самый невнимательный водитель смог их увидеть. Гуляев, в свою очередь, уверен, что и этого будет недостаточно.

Нужно предварительно объяснять, разъяснять – звонками, с помощью СМИ и сюжетов на телеканалах. А потом смотреть, как это будет работать.

Более того, эксперты считают, что первое время было бы не лишним присутствие сотрудников ГИБДД на таких перекрестках. "Не для того, чтобы штрафовать за нарушения, – пояснил Моржаретто, – а чтобы разъяснять". По его мнению, обязательно будут люди, которые не смогут разобраться с первой попытки.

Но в целом бояться не стоит. Ничего сложного не будет для человека, который хотя бы два раза в жизни по таким полосам проехал. Третий раз уже поедет нормально.

А ЦОДД пообещал, что информация о движении на "пробном" перекрестке будет размещена и в стандартных сообщениях о дорожных событиях в "Яндекс.Навигаторе".

Это навсегда?

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

"В России сложилась неплохая практика, – рассказал Моржаретто, – когда инновации обкатывают в течение нескольких месяцев, а потом принимают решение об их распространении на весь город или даже всю страну". Вот и ЦОДД называет "турбоперекрестки" экспериментом, за которым будут следить в режиме реального времени с помощью камер видеонаблюдения.

"Нужно смотреть, как эта идея сработает", – заявил Роман Гуляев, хотя и отметил, что первое время сложности определенно возникнут. Игорь Моржаретто также не смог высказаться о потенциальном успехе эксперимента с уверенностью.

Обычно "турбоперекрестки" применяются в основном на региональных дорогах средней загруженности. А когда идет очень большой транспортный поток, как в Москве, – я не видел такого.

В целом бояться пока нечего, время пробовать. И если новый вид кругового движения придется москвичам не по вкусу, о чем обязательно расскажет статистика, эксперимент признают неудачным, и "турбоперекрестки" покинут пределы города.