Температурный рекорд 130-летней давности побит в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температурный рекорд 17 октября 1889 года побит в столице, сообщает портал "Метеоновости".

К 14:00 столбики термометров достигли 17,8 градуса. Рекордными считались показатели 130-летней давности, когда синоптики зафиксировали 17,4 градуса. Воздух продолжает прогреваться, так что окончательное значение рекорда станет известно позже.

Вместе с тем в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. До 21:00 прогнозируется порывистый ветер.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что в центр России придет "пожилое" бабье лето. Тепло и солнечно будет до вторника. Температура превысит климатическую норму примерно на 6 градусов. Погода может немного испортиться только в пятницу, но показатели все равно останутся на отметках выше нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд же заверил водителей, что менять резину на автомобилях рано. Устойчивых холодов пока не прогнозируют.

В то же время он опроверг прогнозы о теплом ноябре. Вильфанд напомнил, что точность долгосрочных прогнозов невелика.