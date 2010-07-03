Вильфанд опроверг прогноз о теплом ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прогноз о том, что в ноябре температура воздуха будет выше климатической нормы, не подтвердил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Синоптик пояснил ИА "НСН", что пока рано строить предположения о "теплом ноябре", так как точность долгосрочных прогнозов невелика.

Научный руководитель Гидрометцентра напомнил, что в области метеорологических прогнозов существует понятие "дефиниция" – степень уверенности в их правильности. По словам Вильфанда, за последние 25 лет эта априорная вероятность заметно выросла, достигнув примерно 65–67%. Это означает, что из трех прогнозов два оправдываются, а один – нет, уточнил собеседник агентства.

"Прогноз, который выпущен сейчас, заранее известно, что он в статистическом смысле более достоверен, чем любой климатический, инерционный, но по абсолютным показателям все-таки не очень высокая успешность", – прокомментировал Вильфанд прогноз о теплом ноябре. В то же время специалист заверил водителей, что менять резину на автомобилях рано, ведь устойчивых холодов, по его словам, пока не ожидается.

"По расчетам, которые мы проводили в конце прошлой недели, у нас получалось, что первая половина недели будет теплая и сейчас действительно аномалия на два градуса, вчера вот на пять градусов выше нормы были", – рассказал Вильфанд. "В начальные данные мы внесли коррективы, которые использовали, и сейчас пока не видно холодной погоды", – отметил он.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, в центре европейской России температура еще пять–шесть дней будет выше нормы. В среду, 16 октября, столбики термометров поднимутся до плюс 14–16 градусов, а в выходные будет от +10 до +16 градусов, сообщил метеоролог.

"Резина колес – это же не женская обувь: когда погода хорошая – модельные туфельки, чуть погода ухудшилась – полуботинки. Здесь надо устойчивости ждать. Устойчивых холодов", – посоветовал Вильфанд автомобилистам.

Ранее завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина пообещала жителям европейской территории России необычайно теплый ноябрь. По ее словам, в последний месяц осени температура воздуха будет выше нормы в Москве и Подмосковье, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, а также в Поволжье.