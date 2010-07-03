Синоптики пообещали россиянам необычный ноябрь

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Теплее обычного ноябрь может оказаться практически на всей европейской территории России. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
По ее словам, обычно в ноябре температура воздуха в Москве держится на уровне -1..-2 градусов, отметив, что в этом году ожидается теплее обычного, но при этом не уточнив, как сильно поменяется погода.
Паршина рассказала, что температура воздуха в ноябре также будет выше нормы в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, в большинстве южных территорий, а также в Мурманской области, Карелии, Архангельской области и в Коми, передает "Российская газета".
Теплая погода также прогнозируется на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале, в Якутии, в прибрежных районах Приморского, Хабаровского краев, в Магаданской области и на Камчатке.
А вот прохладный ноябрь может нагрянуть в Краснодарский край, в южную часть Крыма, в Иркутскую область, Бурятию и Сибирь.
Ранее сообщалось, что на текущей неделе москвичей едва ли ждет серьезное и окончательное похолодание. В Европейскую часть России по-прежнему поступают теплые и влажные воздушные массы из Северной Атлантики. Под их влиянием температурный фон будет превышать климатическую норму середины октября на четыре–семь градусов, считают эксперты.
"Утро": переменная облачность ожидает москвичей 16 октября
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