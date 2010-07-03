Синоптики пообещали россиянам необычный ноябрь

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Теплее обычного ноябрь может оказаться практически на всей европейской территории России. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По ее словам, обычно в ноябре температура воздуха в Москве держится на уровне -1..-2 градусов, отметив, что в этом году ожидается теплее обычного, но при этом не уточнив, как сильно поменяется погода.

Паршина рассказала, что температура воздуха в ноябре также будет выше нормы в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, в большинстве южных территорий, а также в Мурманской области, Карелии, Архангельской области и в Коми, передает "Российская газета".

Теплая погода также прогнозируется на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале, в Якутии, в прибрежных районах Приморского, Хабаровского краев, в Магаданской области и на Камчатке.

А вот прохладный ноябрь может нагрянуть в Краснодарский край, в южную часть Крыма, в Иркутскую область, Бурятию и Сибирь.

Ранее сообщалось, что на текущей неделе москвичей едва ли ждет серьезное и окончательное похолодание. В Европейскую часть России по-прежнему поступают теплые и влажные воздушные массы из Северной Атлантики. Под их влиянием температурный фон будет превышать климатическую норму середины октября на четыре–семь градусов, считают эксперты.

