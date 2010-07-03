Резкие скачки атмосферного давления ожидаются в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Скачки атмосферного давления прогнозируют в Москве и Подмосковье в ближайшие дни, сообщает Гидрометцентр России.
Один из циклонов смещался по северу ЦФО вчера днем и прошедшей ночью. При приближении его центра к столичному региону атмосферное давление упало до 1007 гектопаскалей. В тылу циклона оно стало интенсивно расти и достигло к текущему моменту значения в 1016 гектопаскалей.
Сегодня к вечеру над регионом распространится антициклон. Давление вблизи его центра вырастет до 1028 гектопаскалей. Антициклон не задержится и завтра уступит место новому циклону.
Атмосферное давление из-за этого начнет падать. До минимальных отметок оно опустится вечером в среду, затем снова начнет расти.
Хотя значения мало отклоняются от нормы, их колебания могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Им советуют позаботиться о своем здоровье.
Температура тоже будет переменчивой. Погода станет теплой и комфортной, но из-за антициклонов столбики термометров ночью может опуститься до значений ниже нуля.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что ночь на вторник в Москве стала самой теплой с 6 сентября. Наблюдалось редкое явление – "обратный ход" температуры: ночью она была выше, чем днем.
В столице потеплело до 17,2 градуса, в Кашире – 18,1, в Коломне – 17,4, уточнил синоптик.
"Но тут заложена небольшая хитрость. Действительно, по прогнозу, сутки должны были быть теплыми, но та конвекция, которая прогнозировалась, начала ощущаться и поступать примерно в 20 часов. Наблюдался "обратный ход" температуры, такое нечасто бывает. Более того, сегодняшняя ночь стала самой теплой после первой пятидневки сентября", – цитирует Вильфанда ТАСС.
На этой неделе в Москву вряд ли придет серьезное и окончательное похолодание. Синоптики объяснили, что в Европейскую часть России продолжают поступать теплые и влажные воздушные массы из Северной Атлантики. Из-за них температурный фон на четыре–семь градусов превышает климатическую норму середины октября.
Возможны кратковременные дожди. Заморозков также не предвидится.
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