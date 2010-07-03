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Москва 24

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Общество

07:05

В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха на большей части территории России превышает климатическую норму на четыре-шесть градусов.

По его словам, "сейчас практически вся Россия в удивительной аномалии". Так, в Омске был побит рекорд температуры для 10 октября – было выше 21 градуса, передает РИА Новости.

Вильфанд заметил, что такая высокая температура будет наблюдаться в ближайшие пять-шесть дней. Метеоролог добавил, что это связано с выносом теплых воздушных масс с юга.

Между тем в столичном регионе в воскресенье, 13 октября, будет облачная погода, небольшой дождь и до 13 градусов тепла. Как передает портал "Метеоновости", сохранится порывистый ветер.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление повысится и в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 70–75 процентов.

Ранее Вильфанд заявил, что погодный режим говорит о постепенном переходе в новую "сезонную эпоху", которая называется "предзимье".

В Москве ожидается потепление до +15 градусов

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