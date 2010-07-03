Синоптики пообещали москвичам позднее бабье лето

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Мария Седых

Предстоящая неделя в столице будет теплой. Синоптики пообещали приход бабьего лета.

Как рассказали "Газете.ру" в центре погоды "Фобос", столичный регион окажется в теплой части очередного атлантического циклона уже в субботу, 12 октября. В городе будет тепло и влажно. Температура будет на 3–4 градуса выше нормы, но возможен небольшой дождь и ветер.

В воскресенье, 13 октября, на фоне повышения атмосферного давления сохранится ветреная погода с кратковременными дождями. При этом будет тепло. Днем будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь и температура +11…+13 градусов. Ветер усилится до 8–13 метров в секунду.

В понедельник температура продолжит расти. Днем будет облачно с прояснениями, осадки прекратятся. Воздух прогреется до +12… +14 градусов. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Ночью будет +8… +10 градусов.

Во вторник, 15 октября, местами возможен кратковременный дождь, а максимальная температура составит 11–13 градусов тепла. Ночью будет 4–6 градусов.

В среду, 16 октября, в Москву придет золотая осень. Будет солнечно, без осадков. Температура днем составит 10–15 градусов, ночью – 3–8 градусов. 17 октября влияние антициклона усилится. Будет облачно, но без осадков. Воздух прогреется до 10–15 днем, 4–9 – ночью.

Уже в пятницу погода снова начнет портиться – с севера к столице подойдет холодный воздух, среднесуточная температура понизится. Столбики термометров днем покажут +5… +10, ночью – -2… +3.

Ранее сообщалось, что порывистый ветер до 12 метров в секунду и дожди ждут москвичей в выходные. В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности с утра 12 октября до утра 14 октября. В столице также объявлено предупреждение из-за дождя, период – с 9:00 до 21:00 12 октября.

В четверг, 10 октября, в столице выпало около 20 процентов месячной нормы осадков в виде дождя. Прирост осадков составил 13 миллиметров. Норма для октября – 59 миллиметров. Специалисты указывают, что погодный режим говорит о постепенном переходе в новую "сезонную эпоху". Из-за специфики погодных условий, разница температур в течение суток будет несущественной.

Автомобилистам рекомендуют повременить с заменой летней резины на зимнюю.

