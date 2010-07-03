Более 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за день

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За минувшие сутки в столице выпало около 20 процентов месячной нормы осадков в виде дождя.

"Прирост осадков, по предварительным расчетам, составил 13 миллиметров. Это данные главной московской метеостанции на ВДНХ", – цитирует "Интерфакс" представителя метеобюро столицы.

Норма осадков для октября в городе – 59 миллиметров. По словам синоптиков, дождь в Москве будет идти до утра пятницы.

Ранее в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Он действует с 12:00 10 октября до полуночи.

Сотрудники Гидрометцентра рекомендовали автомобилистам повременить с заменой резины на зимнюю. Замену нужно будет произвести, когда дневная температура опустится ниже пяти градусов тепла.

