Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве

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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за ветра. Он действует с 12:00 10 октября до полуночи, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам, в четверг, 10 октября температура составит около 11 градусов тепла. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.

На выходных в регион придет потепление. В субботу температура составит 10–12 градусов тепла, а в воскресенье потеплеет до +14. Такой температурный фон больше характерен для промежутка между второй и третьей декадами сентября.

Ранее сотрудники Гидрометцентра рекомендовали автомобилистам повременить с заменой резины на зимнюю.

А вот мотоциклистам в Центре организации дорожного движения рекомендовали закрыть сезон. Также им напомнили, как важно учитывать погодные условия, прежде чем выезжать на улицы города.