В аэропорту Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Жуковский. Об этом сообщила Росавиация в своем канале в MAX.

Информация о введении ограничений была опубликована в 02:06 13 октября. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Решение о них было принято на фоне продолжающейся с вечера 12 октября атаки на Московский регион. Как ранее сообщил Сергей Собянин, за период с 20:30 12 октября до 07:00 13 октября на подлете к столице было уничтожено 65 вражеских БПЛА. Всего на Московский регион было запущено 417 дронов.

На фоне атаки аэропорты Внуково и Домодедово перешли на работу с ограничениями. Пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании рейсов.