Синоптики обещают москвичам теплую погоду в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Василев

Воскресенье станет самым теплым днем недели в столичном регионе. В Подмосковье температура воздуха может достичь 14 градусов тепла, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Суббота будет дождливой и ветреной, температура составит 10–12 градусов тепла. Метеоролог отметил, что такой температурный фон больше характерен стыку второй и третьей декады сентября.

В воскресенье будет облачно, пройдет небольшой дождь. Ночью температура опустится до 8–10 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +11... +13.

По прогнозам, в четверг, 10 октября температура составит около 11 градусов тепла. Из-за сильного ветра в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до полуночи.

Ранее сотрудники Гидрометцентра рекомендовали автомобилистам повременить с заменой резины на зимнюю. Замену нужно будет произвести, когда дневная температура опустится ниже пяти градусов тепла.