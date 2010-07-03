Синоптики обозначили сроки замены летней резины

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рекомендует автомобилистам повременить с заменой резины на зимнюю, передает ТАСС.

По его словам, менять резину нужно, когда температура ниже пяти градусов, но речь идет именно о дневных показателях. Причем такая погода должна держаться не менее пяти дней.

"Когда я говорил о том, что резину надо менять, когда температура ниже пяти градусов, то говорил о дневной температуре. Конечно, если кто-то ведет ночной образ жизни – таксисты и так далее, это очень важно для них", – объяснил синоптик.

Он добавил, что столбики термометров опустятся ниже пяти градусов в ночь на вторник и среду, а после ожидается потепление.

Ранее сообщалось, что на этой неделе Москву ждут ноябрьские холода. Даже в дневные часы столбики термометров не поднимутся выше плюс 4–5 градусов.

Накануне в городе выпал первый снег. В Гидрометцентре уточнили, что о формировании полноценного снежного покрова речи пока не идет и снег быстро растает.

Пока автомобилистам советуют проверить техническую исправность своих машин и подготовить их к зиме, а также позаботиться о зимнем стеклоочистителе. Его необходимо покупать только в сертифицированных магазинах.

Синоптики также обратили внимание, что сейчас самое время для сезонной профилактики болезней. В этом помогут занятия спортом, умеренные физические нагрузки. Специалисты напомнили и о витаминах группы А,С, витаминном и растительном чае, адаптогенах, которые нужны организму осенью.