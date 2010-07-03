Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Небольшое потепление придет в столицу к выходным. Температура будет выше среднемесячной, рассказала RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В ночь на среду столбики термометров опустятся до 0…+1 градуса, днем ожидается +6... +8, пойдет дождь. Погоду будет определять циклон, который сейчас проходит по северу европейской России.

В четверг ночью существенных осадков не ожидается, температура составит +3…+5 градуса. Днем – +6…+8. В пятницу к дождю прибавится сильный ветер. В дневные часы воздух прогреется до +10 градусов.

В Гидрометцентре отметили, что начиная с четверга начнет падать атмосферное давление. В воскресенье оно достигнет показателя 739.

Ночь на вторник, 8 октября, стала самой холодной в столице с начала осени. Столбики термометров показывали +0,5 градуса.