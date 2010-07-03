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Москва 24

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Общество

10:47

Атмосферное давление начнет падать с 10 октября

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве ожидается резкое снижение атмосферного давления.

"С четверга атмосферное давление начнет падать и в воскресенье достигнет показателя 739, согласно предварительному прогнозу", – цитирует ТАСС главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.

При этом норма составляет 748 миллиметров ртутного столба. Во вторник, 8 октября, москвичей ожидают осадки, переходящие в снег, днем всего четыре градуса по Цельсию.

"Метеовести" сообщают, что Русская равнина переживает пик арктического вторжения. Однако скоро в атмосфере над европейской территорией страны начнет восстанавливаться западный поток, несущий воздух из Атлантики.

"Со среды начнется потепление, и в последующие дни температура даже превысит средние многолетние значения – после полудня: +9…+10 градусов", – сообщили синоптики.

Напомним, что ночь на вторник стала самой холодной с начала осени в столице. Был зафиксирован показатель в плюс 0,5 градуса.

В столице объявлен желтый уровень опасности из-за ветра. Предупреждение действует до 21:00. По данным синоптиков, будет дуть юго-западный ветер порывами до 15 метров в секунду.

Гидрометцентр пока не советует столичным водителям менять резину

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