Синоптики рассказали, когда в столицу вернется тепло

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Характерная для сентября погода вернется в Москву в конце текущей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, днем в городе будет около +10.. +12 градусов. В итоге температура воздуха к концу недели будет выше нормы на три градуса.

Ранее сообщалось, что на этой неделе Москву ждут ноябрьские холода. Даже в дневные часы столбики термометров не поднимутся выше плюс 4–5 градусов. В связи с этим Вильфанд призвал столичных водителей быть осторожнее.

Он отметил, что в ближайшую ночь температура в городе опустится до нулевых отметок, возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет дуть со скоростью 15 метров в секунду.

При этом научный руководитель Гидрометцентра рекомендовал автомобилистам повременить с заменой резины на зимнюю. По его словам, менять резину нужно, когда дневная температура ниже пяти градусов.

Пока водителям советуют проверить техническую исправность своих машин и подготовить их к зиме, а также позаботиться о зимнем стеклоочистителе. Его необходимо покупать только в сертифицированных магазинах.

